"Кажуть, для того, щоб змінити звичку треба 21 день. Йде 21-й день війни. Війни проти народу, якого наші діди вважали братським. Як добре, що у нас тільки два таких "братських народи"! Я чомусь згадав історію з підводним човном "Курськ", яка сталася 12 серпня 2000 року. Я чудово пам’ятаю цю трагедію, але річ зараз не про це.

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Я не міг зрозуміти, чому, маючи можливість врятувати своїх полонених, але все ще живих військових моряків у підводному човні, керівництво країні на чолі з Путіним вирішило таки цього не робити! Чому тоді цю подію вирішили замовчувати?

Багато батьків моряків, які тоді загинули, намагалися дізнатися правди і розповісти про цю трагедію усьому світові, але їм позакривали роти… Для усіх охочих можете подивитися фільм, заборонений для показу в Росії. Але головне, на що я хочу зауважити, це те, що саме з цього моменту почалося тотальне переслідування свободи преси, свободи думки і свободи висловлювання. А також початок кінця для демократичного напрямку розвитку країни, про який наголошували до цього.

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Це не був перший крок. До цього були:

- Придністровський конфлікт з Молдовою (1992 рік) і створення невизнаної ПМР.

- Перша Чеченська війна (1994 рік).

- Друга Чеченська війна (1999 рік).

Після цього була:

- Війна в Грузіі (2008 рік) і створення невизнаних анклавів Південної Осетії та Абхазії.

- Анексія Криму (невизнана світом) (2014 рік) та по наш час.

- Війна на Донбасі та створення невизнаних ДНР та ЛНР (2014 рік) і по наш час.

Але зараз не про це. Головне те, що вже є нова звичка. Не тільки для українців, а й для всього світу. Усе, що пов’язано зі словом "рускій" – буде пов’язано з нелюдом, з нацизмом, з фашизмом, з геноцидом! З ненавистю… З рашизмом. Бережіть себе і своїх близьких! Все буде Україна! Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ! Слава Українцям!", – написав Шовковський у своєму Instagram.

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