Сергей Яковлев, который в свое время поиграл во французском первенстве, рассказал об интересе к форварду Динамо Владиславу Ванату со стороны французского Лилля.

– В Реймсе вы выступали с Оливье Летангом, нынешним президентом Лилля и экс-спортивным директором ПСЖ.

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– Да, и, кстати, мы с ним периодически общаемся, в частности, об украинском футболе. В последний раз Оливье звонил мне три дня назад. Сейчас он интересуется нападающим Динамо Владиславом Ванатом. Теперь собираю информацию о Владе, – поделился Яковлев в интервью "Футбол 24".

К слову, в текущем сезоне Ванат провел 16 матчей за Динамо, в которых отметился 7 голами и 5 ассистами. Transfermarkt оценивает Владислава в 3 млн евро. Контракт 22-летнего нападающего рассчитан до лета 2025-го.

Лилль, который возглавляет бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека, занимает 5 место в чемпионате Франции. Также "доги" заняли первое место в Лиге конференций и напрямую вышли в 1/8 финала, минуя стадию плей-офф.

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