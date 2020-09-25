Украинская ассоциация футбола вручила дипломы категории PRO очередным тренерам, о чем сообщила на своем официальном сайте.

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Полный курс обучения длился два года – с 2018 по 2020. В результате, дипломы получили: Анатолий Бессмертный, Александр Грицай, Андрей Донец, Михаил Дячук-Ставицкий, Наталья Зинченко, Владимир Ковалюк, Руслан Костышин, Артем Куслий, Сергей Литовченко, Олег Мазуренко, Остап Маркевич, Руслан Мостовой, Сергей Назаренко, Виктор Пыщев, Глеб Платов, Александр Поклонский, Андрей Ущаповский, Александр Фундерат, Александр Чижевский, Вячеслав Шевчук и Александр Шовковский.

К слову, большинство из перечисленных специалистов уже занимаются тренерской деятельностью на высшем уровне. В частности, Руслан Костышин тренирует Колос, Александр Шовковский является помощником Андрея Шевченко в сборной Украины, Остап Маркевич недавно возглавил Мариуполь, а Наталья Зинченко является главным тренером женской сборной.

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