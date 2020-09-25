Украина опустилась на 13 место в таблице коэффициентов УЕФА по результатам игровой недели. Нашу ассоциацию опередила Шотландия.

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В частности, Десна и Колос набрали лишь по 0,5 очка за поражение от Вольфсбурга (0:2) и Риеки (0:2) соответственно. Динамо сумело получить 1 очко за победу над Гентом (2:1). Таким образом, Украина добавила в свою копилку за неделю два очка, что за конвертацией таблице коэффициентов равно 0,4 баллам. Несмотря на это, Шотландии удалось опередить нас на 0,025 очка – теперь мы на 13 строчке, шотландцы – двенадцатие.

Отставание от Турции увеличилось с 0,3 до 0,7 очков. Разрыв от Австрии превысил 2 очка. Заметим, что эта таблица формирует представительство стран на еврокубковый сезон 2022/2023 и нам нужно бороться за 10-е место, которое позволяет заявить своего представителя в групповой раунд Лиги чемпионов напрямую (11-я позиция сможет это сделать только при определенных обстоятельствах).

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