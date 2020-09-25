Українська асоціація футболу вручила дипломи категорії PRO черговим тренерам, про що повідомила на своєму офіційному сайті.

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Повний курс навчання тривав два роки – з 2018 по 2020. У результаті, дипломи отримали: Анатолій Безсмертний, Олександр Грицай, Андрій Донець, Михайло Дячук-Ставицький, Наталія Зінченко, Володимир Ковалюк, Руслан Костишин, Артем Куслій, Сергій Літовченко, Олег Мазуренко, Остап Маркевич, Руслан Мостовой, Сергій Назаренко, Віктор Пищев, Гліб Платов, Олександр Поклонський, Андрій Ущаповський, Олександр Фундерат, Олександр Чижевський, В'ячеслав Шевчук та Олександр Шовковський.

До слова, більшість з перелічених фахівців вже займаються тренерською діяльністю на найвищому рівні. Зокрема, Руслан Костишин тренує Колос, Олександр Шовковський є помічником Андрія Шевченка у збірній України, Остап Маркевич нещодавно очолив Маріуполь, а Наталія Зінченко є головною тренеркою жіночої збірної.

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