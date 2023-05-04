Пушка Ваната и "воскресение" списанного легионера в видеообзоре матча Ворскла – Динамо – 1:2
18:49 - Читати українською
Динамо обыграло Ворсклу в матче 24 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
Владислав Ванат 24’
Олабиран Бенито 48’
24’ Владислав Ванат
48’ Олабиран Бенито
Начало матча сложилось для киевлян ужасно. Кане отдал отличную разрезную передачу на Степанюка, который не испортил стараний партнера.
Динамо одержало волевую победу над Ворсклой – Бенито впервые забил за киевлян и организовал атаку с юбилейным голом Ваната
Динамо отыгралось до отдыха. Бенито нашел Ваната, а тому удался эффектный удар из-за пределов штрафной – 10 мяч молодого форварда в чемпионате. На 48-й минуте Бенито прибавил в свой актив гол. Исенко отбил подачу Тымчика прямо на ногу нигерийцу, который со второй попытки затолкал мяч в сетку. Воздушная тревога прерывала игру на 15 минут, но все докатилось до победы Динамо.
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