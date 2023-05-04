Начало матча сложилось для киевлян ужасно. Кане отдал отличную разрезную передачу на Степанюка, который не испортил стараний партнера.

Динамо одержало волевую победу над Ворсклой – Бенито впервые забил за киевлян и организовал атаку с юбилейным голом Ваната

Динамо отыгралось до отдыха. Бенито нашел Ваната, а тому удался эффектный удар из-за пределов штрафной – 10 мяч молодого форварда в чемпионате. На 48-й минуте Бенито прибавил в свой актив гол. Исенко отбил подачу Тымчика прямо на ногу нигерийцу, который со второй попытки затолкал мяч в сетку. Воздушная тревога прерывала игру на 15 минут, но все докатилось до победы Динамо.