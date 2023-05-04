Киевлянам в Полтаве была нужна только победа, ведь они отставали от третьей позиции на 8 очков. Осечка "бело-синих" с большой вероятностью означала бы конец борьбы за бронзу, а соответственно – и за Лигу Европы. Ворскляне же теоретически могут даже зацепиться за еврокубки, ведь отставание от пятой строчки составляет 7 очков. Впрочем, для этого нужно не только побеждать Динамо, но и выдержать конкуренцию с Кривбассом, Колосом и Александрией.

Тренеры не удивили при выборе кадров

Александр Шовковский не стал менять победный состав, выпустив тех же футболистов, что и в старте на Металлист. Шапаренко, несмотря на возвращение в общую группу, в заявку не попал. А вот у Виктора Скрипника проблем хватало.

Чеснаков до сих пор не восстановился, Яворский пропускал матч из-за дисквалификации, а по ходу первого тайма еще и травмировался центрбек Фелипе. На позицию бразильца сместился опорник Челядин, а его зону закрыл свежий Скляр. Других неожиданностей в составе "зелено-белых" не было.

Первый час встречи раскрыл уязвимости обеих команд

Ворскла является самой интенсивной командой при игре без мяча. Большое количество дуэлей, перехватов и подкатов сочетается с очень рискованным стилем игры – полтавчане массированно накрывают соперника на чужой половине поля. Матч против Динамо не стал исключением.

Подопечные Виктора Скрипника с первых же секунд прессинговали 1-в-1 по всей плоскости, а также пытались зажимать в отдельных зонах методом создания численного преимущества. Если давление не удавалось, то хозяева отходили в средний компактный блок.

Такой футбол приносил полтавчанам два важных преимущества. Во-первых, они систематически заставляли выбивать мяч подальше, или же заставляли опускаться вниз кого-то из центра поля (защитники киевлян слабые в билд-апе). Во-вторых, игра сводилась к большому количеству переходных фаз, что компенсировало трудности в организации позиционного наступления. В конце концов, сам факт интенсивного давления заставлял нестабильное Динамо нервничать и допускать ошибки.

Проблемы киевлян осложнялись слабой позиционной игрой фулбеков. Они редко поднимались в среднюю линию при опусканиях цетрхавов, что приводило к длительному пребыванию на собственной трети под давлением оппонентов. Да и в работе 1-в-1 Тымчик и Вивчаренко не впечатляли.

Впрочем, Ворскла с таким футболом существенно рисковала. Не так давно Александрия разгромила полтавчан, пользуясь обычными лонгболами. В поединке с Динамо эта уязвимость дала о себе знать уже на 7-й минуте, когда вынос от Нещерета перелетел через головы центрбеков и привел к выходу Ваната один на один (Исенко сократил дистанцию, а Владислав сбил голкипера).

Также перспективно выглядели забегания вингеров за спину крайним защитникам, да и смещения в центр под проникающие передачи периодически проходили. Впрочем, Кабаев и Бенито не могли развить успех, постоянно теряя мяч на чужой трети поля.

В целом, первые 45 минут проходили при одинаковом рисунке игры. Возникало много единоборств, потерь, ошибок и забросов от обоих коллективов. Что наиболее важно, центр поля дарил гектары пространства. Это, с одной стороны, было платой Ворсклы за высокий прессинг, а с другой – платой киевлян за невнятную позиционную работу.

Ворскла должна была побеждать Динамо в первом тайме

Зная все эти нюансы, проще понять, как и почему возникали моменты и голы. Полтавчане реализовали первый же свой интересный эпизод – Исенко выбил мяч далеко вперед, Степанюк выиграл борьбу у Сироты и сбросил мяч Кане, а сам побежал открываться за спину центрбекам.

Ибрагим отдал разрезной пас, а Руслан уверенно переиграл Нещерета. 1:0 Гол точно не был случайным, ведь похожие забросы и скидки Ворскла выполняла как до взятия ворот, так и после. "Зелено-белые" забили системно, как бы это странно не звучало для гола после выноса от голкипера.

Динамо огрызнулось атакой с передачей в зону полукруга, откуда пробил Буяльский. Мимо правой стойки! В общем, все удары киевлян до перерыва были проведены или из-за пределов штрафной, или после стандартов. Гости выглядели на них довольно перспективно, но подводило исполнение.

Кроме лонгболов, у Ворсклы периодически проходили комбинации в зоне перед штрафной, что и неудивительно – на чужую треть втягивались 5-6 футболистов, которые заполняли все вертикали в позиционной атаке. Также стоит отметить открывание фулбеков и вингеров. Благодаря такой игре полтавчане создали три впечатляющих момента.

Первый из них начался с перевода на Сефери. Таулант на левом углу штрафной площадки качнул Тымчика и закрутил мяч в дальнюю девятку – Нещерет парировал!

Это произошло на 21-й минуте, а на 35-й классный розыгрыш хозяев завершился фактическим выходом Кане один на один. Ибрахим выстрелил низом, но Нещерет спас.

На 38-й же минуте "зелено-белые" упустили свой лучший шанс забить во второй раз. Подопечные Виктора Скрипника выполнили некую "атаку веером" из динамовского финала Кубка кубков-1986, только с более интересным завершением. Кане запустил передачу в свободную зону на правом краю штрафной, Степанюк пропустил ее на Пердуту, а тот прострелил вдоль линии вратарской.

Олейник опередил оппонентов и пяткой подправил мяч на дальнюю штангу, а Скляру осталось замкнуть с метра – впрочем, Александр не попал по мячу! Ошибка была особенно обидной, учитывая счет на табло в тот момент.

Динамо наказало Ворсклу за риск

Динамо отыгралось еще на 24-й минуте, наказав хозяев за прессинг. Сразу семь футболистов Ворсклы втянулись в отбор на чужой трети поля – Буяльский же открылся за их спинами, принял пас на ход от Бенито и разогнал контрвыпад 3-в-3.

Ванат поддержал Виталия слева, принял пас и неожиданно выстрелил метров с 22-х. Точно в правый нижний угол, без шансов для Исенко. Между прочим, это был уже десятый гол Владислава в текущем сезоне. Не зря Ваната признали лучшим футболистом Динамо в апреле.

В компенсированное время отличиться мог и Кабаев, который воспользовался обрезкой Челядина. Вингер протащил мяч до линии полукруга и оттуда бахнул в правую "шестерку". На этот раз Исенко выручил Ворсклу, поэтому отдыхать команды отправились при ничейном счете.

Динамо во втором тайме прибавило обороты и прибило Ворсклу. Сидорчук, Бенито и Тымчик – архитекторы перелома в игре. Шовковский – тоже молодец

В раздевалке подопечные Александра Шовковского получили правильные выводы и наставления. Второй тайм они начали значительно агрессивнее – киевляне стали активнее мешать центрбекам соперника и увеличили интенсивность в игре без мяча. Кроме того, вингеры начали заполнять зоны в центре, а фулбеки атаковали пространство за спинами своих визави. Такой футбол сразу же вылился в проблемы для полтавчан.

Уже на 46-й минуте отбор гостей в центре поля продолжился быстрой атакой с несколькими передачами. Сидорчук дважды за несколько секунд отдавал крутые пасы с продвижением – последний представлял собой диагональ на правый край штрафной под врывание Тымчику. Александр в касание сбросил мяч на линию, а Бенито оттуда пробил мимо правой стойки.

Дальнейший угловой едва не завершился замыканием от Бенито, а уже на 48-й минуте взаимодействие нигерийца, Сидорчука и Тымчика принесло второй гол! Сергей выиграл подбор в центре и выполнил разрезной пас на край штрафной, Александр выполнил подачу, а Исенко не смог зафиксировать мяч при перехвате – Бенито тут же пробил.

Кравец заблокировал сферу на линии ворот, однако вингер Динамо успел сыграть на добивании. 1:2!

На 53-й минуте Бенито мог добавить в свой актив еще и ассист на Ваната. Вингер выкатил мяч под удар с линии вратарской, но Исенко успел сократить дистанцию и спасти Ворсклу. На 65-й же минуте нигериец поддержал контратаку Динамо и попытался перебросить Исенко с дистанции в стиле Шевченко (из матча против Шахтера), однако получилось слишком высоко.

В целом, весь второй тайм выглядел провально для Ворсклы. Команда не выдерживала интенсивности и прессинга Динамо, допуская кучу ошибок и ничего не предлагая в ответ. Исключением был только угловой на 53-й минуте, который завершился замыканием от Павлюка – над перекладиной!

После 60-х минут в глаза стала бросаться и усталость полтавчан, однако первая их замена произошла аж на 79-й минуте – Лопес заменил Олейника. Александр Шовковский же на 71-й отправил Ваната отдыхать, выпустив Рамиреса. На последние 9 минут основного времени он бросил в бой еще и Волошина с Царенко, сняв с пробега Буяльского и Кабаева. Впрочем, именно в этот момент прозвучала воздушная тревога.

К сожалению для ворсклян, после завершения сирены ничего не изменилось. Под давлением гостей Исенко даже обрезался, выкатив пас Волошину, однако тот пробил в защитника. Динамо уверенно довело матч до победы, продолжив погоню за Зарей – теперь их разделяют лишь 5 очков.