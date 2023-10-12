Легенда украинского футбола предложил своим подписчикам в Instagram задавать вопросы, а на самые интересные из них отвечал в сторис. В частности, Шовковский объяснил, почему у него не было прощального матча.

Шовковский был в интересах Баварии и Арсенала – легенда Динамо объяснил, почему остался

"Я завершил карьеру в декабре месяце. Делать такой матч зимой было бы неправильно, а летом уже об этом не вспоминали", – написал Александр.

Напомним, Шовковский решил уйти из профессионального футбола в декабре 2016 года. Всю клубную карьеру голкипер провел в родном Динамо, за которое сыграл 633 матча (половину из них отстоял "на ноль"). За сборную Украины провел 92 поединка.

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