Колишній голкіпер Динамо і збірної України Олександр Шовковський влаштував день спілкування зі своїми прихильниками.

Легенда українського футболу запропонував своїм підписникам в Instagram ставити запитання, а на найцікавіші з них відповідав у сторіс. Зокрема, Шовковський пояснив, чому в нього не було прощального матчу.

Шовковський був у сфері інтересів Баварії та Арсенала – легенда Динамо пояснив, чому залишився

"Я завершив кар'єру в грудні місяці. Робити такий матч взимку було б неправильно, а влітку вже про це не згадували", – написав Олександр.

Нагадаємо, Шовковський вирішив піти з професіонального футболу в грудні 2016 року. Усю клубну кар'єру голкіпер провів у рідному Динамо, за яке зіграв 633 матчі (половину з них відстояв "на нуль). За збірну України провів 92 поєдинки.

"Аваков штовхався, бився, боровся": карав за перше вилучення в кар’єрі СаШо, вчився з Шевою, зробив унікальний хет-трик