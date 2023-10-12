"Были ли предложения от клубов из топ-лиг? Предложения были на уровне сплетен, ходило много разговоров (Парма, Валенсия, Арсенал, Бавария). Но я всегда был счастлив на своем месте.

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Почему не было прощального матча? Я закончил карьеру в декабре, делать зимой его было уже неправильно. А летом о нем уже не вспоминали", – написал Шовковский в своем Instagram.

Напомним, что Александр выступал за киевское Динамо на протяжении 24 лет. В общем, СаШо сыграл в 633 матчах за "бело-синих", удержав ворота на замке в 317 из них, и пропустив 470 голов.

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