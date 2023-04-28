Защитник Антон Боль и хавбек Александр Яцик пропустят поединок 23 тура УПЛ против Металлиста.

В заявке, состоявшей из 24 футболистов, не нашлось места для двух юных игроков. Причина отсутствия уже известна – это травмы, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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У Яцика повреждение голеностопа, характер повреждения Боля неизвестен. Поэтому оба пропускали вчерашний матч юношеского первенства Металлист U-19 – Динамо U-19 (0:1).

По предварительной информации, Антон и Александр вернутся к полноценным тренировкам уже на следующей неделе.

Напомним, матч против Металлиста станет первым для Александра Шовковского в должности исполняющего обязанности главного тренера. Мирча Луческу пошел на больничный из-за операции.

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