Александр Шовковский определился со списком игроков, которые смогут сыграть в поединке 23-го тура УПЛ против Металлиста.

В заявку Динамо на игру с Металлистом попали 24 игрока, среди которых и Георгий Бущан, сообщает официальная Instagram-страница киевлян. В списке оказался и Решат Рамадани, который до сих пор не дебютировал за киевский клуб.

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Голкиперы: Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Вивчаренко, Попов, Малыш, Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак.

Полузащитники: Сидорчук, Кабаев, Шепелев, Пэррис, Андриевский, Гармаш, Буяльский, Диалло, Царенко, Бенито, Рамадани, Волошин.

Нападающие: Ванат, Рамирес.

К слову, матч против Металлиста станет первым для Александра Шовковского на посту исполняющего обязанности главного тренера. Мирча Луческу взял отдых из-за операции коксартроза, которую должны провести в ближайшее время.

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