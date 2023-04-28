Захисник Антон Боль та хавбек Олександр Яцик пропустять поєдинок 23 туру УПЛ проти Металіста.

У заявці, яка складалася з 24 футболістів, не знайшлось місця для двох юних гравців. Причина відсутності вже відома – це травми, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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У Яцика пошкодження гомілкостопу, характер пошкодження Боля невідомий. Саме через це обоє пропускали вчорашній матч юнацької першості Металіст U-19 – Динамо U-19 (0:1).

За попередньою інформацією, Антон і Олександр повернуться до повноцінних тренувань вже наступного тижня.

Нагадаємо, матч проти Металіста стане першим для Олександра Шовковського на посаді виконувача обов'язків головного тренера. Мірча Луческу пішов на лікарняний через операцію.

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