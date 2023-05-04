Шовковский добыл первую награду в тренерской карьере
Александр Шовковский очень удачно начал во главе "Динамо" после вынужденной замены Мирчи Луческу.
Временный вождь киевлян выиграл 2 первых "самостоятельных" матча - против Металлиста (3:1) и Ворсклы (2:1).
Пушка Ваната и "воскресение" списанного легионера в видеообзоре матча Ворскла – Динамо – 1:2
По мотивам успеха на поле полтавчан Шовковскому признали лучшим тренером 24 тура УПЛ. Понятно, что для 48-летнего специалиста это первая награда такого уровня. Впереди у Динамо матч против неуступчивого Кривбасса (8 мая).
Лучшим игроком тура эксперты избрали Пеглоу. Легионер СК Днепр-1 отличился 3 голами и хет-триком в избиении Металлиста (5:0).
Динамо одержало волевую победу над Ворсклой – Бенито впервые забил за киевлян и организовал атаку с юбилейным голом Ваната