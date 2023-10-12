"Чи були пропозиції від клубів з топ-ліг? Пропозиції були на рівні пліток, ходило багато розмов (Парма, Валенсія, Арсенал, Баварія). Але я завжди був щасливий на своєму місці.

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Чому не було прощального матчу? Я закінчив кар'єру в грудні, робити взимку його було вже неправильно. А влітку про нього вже не згадували", – написав Шовковський у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Олександр виступав за київське Динамо протягом 24 років. Загалом, СаШо зіграв у 633 матчах за "біло-синіх", втримавши ворота на замку в 317 з них, і пропустивши 470 голів.

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