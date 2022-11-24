"Если бы со мной было что-то не так, вы бы уже знали об этом. Все хорошо. Еще немного, суббота и среда, и мы закончили. Чего мне бояться? Только пусть на меня не упадет ракета.

"Игрокам Динамо понадобилась помощь – они упали на лед, когда бежали в укрытие": агент Луческу – о бомбардировках Киева

К сожалению, такие дела были 8 часов без электроэнергии. Конечно, были проблемы с отоплением. Его возобновили. Хуже всего то, что телевизионные передачи также прервались, и я не посмотрел матчи чемпионата мира. Относительно всего остального – со мной все хорошо", – цитирует Луческу As.ro .

Из-за массированного террористического обстрела огромная часть Украины осталась без света и имела проблемы с водоснабжением. Соответствующие службы делают невозможное и ремонтируют важные объекты инфраструктуры.