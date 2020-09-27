Фиорентина чуть не отобрала очки у Интера в поединке 2-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Фиорентина.

Матч начался с издевательского гола Фиорентины: после навеса в штрафную Бонавентура и Куами оказались вдвоем перед Хандановичем – первый откатил мяч, а второй забил. Интер отыгрался лишь перед перерывом благодаря классному удару Лаутаро.

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Во второй половине "нерадзурри" вышли вперед из-за автогола Чеккерини. Но здесь магию продемонстрировал Рибери (который и до этого неоднократно оставлял в дураках защиту миланцев). Француз сначала ассистировал Кастровилли, а чуть позже шикарным пасом вывел Кьеза один на один – тот не менее элегантно реализовал возможность. Впрочем, Интер таки вырвал победу – Лукаку выровнял положение, а Д'Амброзио замкнул розыгрыш углового.

Таким образом, Интер набрал 3 очка и расположился на 8 месте, имея игру в запасе, а Фиорентина имеет столько же пунктов после двух туров и десятое место.

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