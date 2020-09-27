Фіорентина ледь не відібрала очки в Інтера у поєдинку 2-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Фіорентина.

Матч розпочався зі знущального голу Фіорентини: після навісу до штрафного Бонавентура та Куаме опинились удвох перед Хандановічем – перший відкотив м'яч, а другий забив. Інтер відігрався лише перед перервою завдяки класному удару Лаутаро.

Інтер на останніх хвилинах вирвав перемогу у Фіорентини, Беневенто переграв Сампдорію, Кальярі програв Лаціо

У другій половині "нерадзуррі" вийшли вперед через автогол Чеккеріні. Але тут магію продемонстрував Рібері (який і до цього неодноразово шив у дурні захист міланців). Француз спочатку асистував Кастровіллі, а трохи згодом шикарним пасом вивів К'єзу віч-на-віч – той не менш елегантно реалізував нагоду. Втім, Інтер таки вирвав перемогу – Лукаку вирівняв становище, а Д'Амброзіо замкнув розіграш кутового.

Таким чином, Інтер набрав 3 очки та розташувався на 8 місці, маючи гру в запасі, а Фіорентина має стільки ж пунктів після двох турів та десяте місце.

Торіно – Аталанта: фірмова перемога бергамасків з повторенням 70-річного досягнення, Маліновський – найкращий джокер