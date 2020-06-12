Шнайдерлин может оформить возвращение на родину

Полузащитник ливерпульского Эвертона Морган Шнайдерлин получил вариант с возвращением в чемпионат Франции в ближайшее трансферное окно.

Опытный хавбек заинтересовал Ниццу, сообщает L'Equipe.

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Шнайдерлин якобы уже даже начал переговоры с "орлятами". Француз имеет еще год по контракту с Эвертоном, но "ириски", очевидно, не окажут преград возможному трансферу. Шнайдерлин перестал быть стабильным игроком основы мерсисайдцев еще в прошлом году.

В нынешнем сезоне 30-летний француз провел 18 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Морган Шнайдерлин является воспитанником Страсбура, однако сделал себе имя в Англии. Там он стал звездой Саутгемптона и в 2015-м перешел в Манчестер Юнайтед за 35 млн евро.

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