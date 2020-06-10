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Тьягу Силва не будет покидать Европу – ветеран ПСЖ получил два предложения

20:56 42 Читати українською
Тьягу Силва не будет покидать Европу – ветеран ПСЖ получил два предложения
Тьягу Силва и Неймар / Фото ESPN

Капитан ПСЖ Тьяго Силва намерен помочь сборной Бразилии на ЧМ-2022.

Тьягу Силва попал на радары Эвертона и Фенербахче, сообщает ESPN.

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35-летний бразилец не будет продолжать контрак с ПСЖ, поэтому может достаться английскому или турецкому гранду бесплатно. Тьягу заинтересован в постоянной игровой практике, ведь будет пытаться завоевать место в сборной Бразилии на следующем Мундиале, который состоится в 2022 году.

В нынешнем сезоне Силва провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Цвета ПСЖ он защищает с 2012 года.

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ПСЖ ПСЖ Франция Тиагу Силва Тиагу Силва Эвертон Эвертон Фенербахче Фенербахче
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