Тьягу Силва не будет покидать Европу – ветеран ПСЖ получил два предложения

Капитан ПСЖ Тьяго Силва намерен помочь сборной Бразилии на ЧМ-2022.

Тьягу Силва попал на радары Эвертона и Фенербахче, сообщает ESPN.

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35-летний бразилец не будет продолжать контрак с ПСЖ, поэтому может достаться английскому или турецкому гранду бесплатно. Тьягу заинтересован в постоянной игровой практике, ведь будет пытаться завоевать место в сборной Бразилии на следующем Мундиале, который состоится в 2022 году.

В нынешнем сезоне Силва провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Цвета ПСЖ он защищает с 2012 года.

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