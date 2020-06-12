Шнайдерлін може оформити повернення на батьківщину

Півзахисник ліверпульського Евертона Морган Шнайдерлін отримав варіант із поверненням до чемпіонату Франції у найближче трансферне вікно.

Досвідчений хавбек зацікавив Ніццу, повідомляє L'Equipe.

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Шнайдерлін нібито вже навіть розпочав перемовини з "орлятами". Француз має ще рік за контрактом із Евертон, але "іриски", вочевидь, не чинитимуть перепон можливому трансферу. Шнайдерлін перестав бути стабільним гравцем основи мерсисайдців ще торік.

У нинішньому сезоні 30-річний француз провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист. Морган Шнайдерлін є вихованцем Страсбура, проте зробив ім'я в Англії. Там він став зіркою Саутгемптона й у 2015-му перейшов до Манчестер Юнайтед за 35 млн євро.

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