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Шмейхель летом может покинуть Лестер

11 февраля 10:19 269 Читати українською
Шмейхель летом может покинуть Лестер
Каспер Шмейхель / Reuters

Вратарь английского Лестера Каспер Шмейхель в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Датский кипер покинет Лестер, если Клод Пюэль останется главным тренером, утверждает The Sun.

Косвенно это подтвердил отец Каспера, легендарный Петер Шмейхель. 32-летний вратарь, выступающий за "лис" с 2011 года и ставший чемпионом в сезоне 2015/16, предпочел бы видеть прогресс команды.

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"Лестер – замечательный клуб. Здесь есть хорошие игроки, но нет тренера, который бы повел команду к новым высотам. Они должны идти на 5-8-м месте. Надеюсь, что они все уладят и смогут подняться туда, где должны быть.

Каспер хочет снова и снова отвечать на вызовы, как и любой другой игрок. Не думаю, что он хочет переехать в Европу. Думаю, он очень сильно любит Англию и Премьер-лигу, поэтому это маловероятно", – заявил Шмейхель-старший.

В сезоне 2018/19 Каспер Шмейхель провел 26 матчей в АПЛ, в 7-ми из них он не пропускал.

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