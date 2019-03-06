toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД РЕАЛ МАДРИД - АЯКС ЧЕЛСИ - ДИНАМО КИЕВ

Манчестер Сити может побить трансферный рекорд для приобретения конкурента Зинченко

17:20 62 Читати українською
Манчестер Сити может побить трансферный рекорд для приобретения конкурента Зинченко
Бен Чилвел / reuters

Защитник Лестера Бен Чилвел может сменить клубную прописку в Англии.

Манчестер Сити заинтересован в услугах 22-летнего левого защитника Лестера Бена Чилвела, сообщает The Telegraph.

"Він не женеться за миттєвими статками, як більшість молодих гравців": чому Зінченко став улюбленцем фанів Ман Сіті

Сообщается, что Хосеп Гвардиола лично хочет видеть англичанина в Манчестере. Более того, испанский специалист планирует сделать Чилвела главной трансферной целью команды во время летнего трансферного окна.

Новый менеджер Лестера Брендан Роджерс считает Бена одним из ключевых игроков и не планирует продавать игрока, контракт которого действует до 2024 года. Более того, североирландец надеется, что повторится история с Харри Магуайром, когда защитником интересовался ряд ведущих клубов из Европы и Англии, однако руководство Лестера не отпустило защитника.

А это значит, что Манчестер Сити может побить трансферный рекорд защитников и заплатить за Чилвела больше 75 млн фунтов. Отметим, что трансферный рекорд среди защитников сейчас принадлежит Вирджилу ван Дейку, который присоединился в Ливерпуль за 75 млн фунтов в начале 2018 года.

Трансферная стоимость Бена оценивается в 25 млн евро. Напомним, украинец Александр Зинченко играет на позиции левого защитника в тактических построениях Хосепа Гвардиолы.

"Я пережил тяжелый период". Зинченко продолжает получать комплименты в Англии и рассказывает о лучшем друге в Сити

Теги
Трансферы Манчестер Сити Трансферы Чемпионата Англии Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Лестер Сити Лестер Сити Англия Трансферы Бен Чилвелл Бен Чилвелл Александр Зинченко Александр Зинченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
16
мин
ПСЖ
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук