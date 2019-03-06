Манчестер Сити может побить трансферный рекорд для приобретения конкурента Зинченко

Защитник Лестера Бен Чилвел может сменить клубную прописку в Англии.

Манчестер Сити заинтересован в услугах 22-летнего левого защитника Лестера Бена Чилвела, сообщает The Telegraph.

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Сообщается, что Хосеп Гвардиола лично хочет видеть англичанина в Манчестере. Более того, испанский специалист планирует сделать Чилвела главной трансферной целью команды во время летнего трансферного окна.

Новый менеджер Лестера Брендан Роджерс считает Бена одним из ключевых игроков и не планирует продавать игрока, контракт которого действует до 2024 года. Более того, североирландец надеется, что повторится история с Харри Магуайром, когда защитником интересовался ряд ведущих клубов из Европы и Англии, однако руководство Лестера не отпустило защитника.

А это значит, что Манчестер Сити может побить трансферный рекорд защитников и заплатить за Чилвела больше 75 млн фунтов. Отметим, что трансферный рекорд среди защитников сейчас принадлежит Вирджилу ван Дейку, который присоединился в Ливерпуль за 75 млн фунтов в начале 2018 года.

Трансферная стоимость Бена оценивается в 25 млн евро. Напомним, украинец Александр Зинченко играет на позиции левого защитника в тактических построениях Хосепа Гвардиолы.

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