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Шмейхель ножницами поразил девятку ворот и завалил запасного голкипера Лестера – магия от Каспера

12 сентября 23:16 25 Читати українською
Шмейхель ножницами поразил девятку ворот и завалил запасного голкипера Лестера – магия от Каспера
Каспер Шмейхель / Фото ФК Лестер

Вратари английских клубов настолько суровые, что не стесняются пристыдить именитых форвардов.

Вратарь Лестера Каспер Шмейхель на тренировке сорвал аплодисменты партнеров.

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32-летний датчанин вместе с партнерами оттачивал удары пот воротам. После навеса с углового Каспер классно сгруппировался и мощно пробил ножницами. Мяч от газона залетел в дальнюю девятку ворот. Партнеры по команде отметили великолепный удар аплодисментами.

В текущем сезоне АПЛ Шмейхель провел 4 матча, в которых пропустил 3 мяча.

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