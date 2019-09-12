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Шмейхель ножицями вразив дев'ятку воріт і завалив запасного голкіпера Лестера – магія від Каспера

23:16 250 Читать на русском
Шмейхель ножицями вразив дев'ятку воріт і завалив запасного голкіпера Лестера – магія від Каспера
Каспер Шмейхель / Фото ФК Лестер

Воротарі англійських клубів настільки брутальні, що не гребують присоромити іменитих форвардів.

Воротар Лестера Каспер Шмейхель на тренуванні зірвав аплодисменти партнерів по команді.

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32-річний данець разом з партнерами відточував удари пот воротах. Після навісу з кутового Каспер класно згрупувався і потужно пробив ножицями. М'яч від газону залетів у дальню дев'ятку воріт. Партнери по команді відзначили чудовий удар оплесками.

В поточному сезоні АПЛ Шмейхель провів 4 матчі, в яких пропустив 3 м'ячі.

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Англія Відеоновини футбольні курйози Каспер Шмейхель Каспер Шмейхель Лестер Сіті Лестер Сіті
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