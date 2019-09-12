Голкипер Аякса отличился искусной бисиклетой на тренировке: эмоции камерунца – бесценные

Вратарь Аякса Андре Онана доказал, что может легко переквалифицироваться в форварда.

Вратари амстердамского клуба на тренировке отрабатывают не только сейвы, но и упражняются в ударах по воротам.

Абу Ханна фантастической бисиклетой забил в ворота Динамо

Во время такого занятия основной вратарь Аякса Андре Онана решил продемонстрировать мастер-класс. Камерунец космическим ударом через себя поразил ворота после навеса партнера. 23-летний игрок отпраздновал гол не менее эффектно.

Напомним, Онана прекрасно себя проявил в прошлом сезоне, помог своей команде добраться до полуфинала Лиги чемпионов. Летом он был объектом различных траснферних слухов, но все-таки остался в Аяксе.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси