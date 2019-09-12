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Голкипер Аякса отличился искусной бисиклетой на тренировке: эмоции камерунца – бесценные

19:36 74 Читати українською
Голкипер Аякса отличился искусной бисиклетой на тренировке: эмоции камерунца – бесценные
Андре Онана / Фото ФК Аякс

Вратарь Аякса Андре Онана доказал, что может легко переквалифицироваться в форварда.

Вратари амстердамского клуба на тренировке отрабатывают не только сейвы, но и упражняются в ударах по воротам.

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Во время такого занятия основной вратарь Аякса Андре Онана решил продемонстрировать мастер-класс. Камерунец космическим ударом через себя поразил ворота после навеса партнера. 23-летний игрок отпраздновал гол не менее эффектно.

Напомним, Онана прекрасно себя проявил в прошлом сезоне, помог своей команде добраться до полуфинала Лиги чемпионов. Летом он был объектом различных траснферних слухов, но все-таки остался в Аяксе.

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Onana is already celebrating club football! ️

Допис, поширений AFC Ajax (@afcajax)

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Андре Онана Андре Онана Видеоновости Аякс Аякс Нидерланды
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