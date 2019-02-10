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Тоттенхэм – Лестер – 3:1 – видео голов и обзор матча

19:02 12 Читати українською
Тоттенхэм – Лестер – 3:1 – видео голов и обзор матча
Тоттенхэм – Лестер – 3:1 – видео голов и обзор матча

Тоттенхэм одержал непростую победу над Лестером в 26-м туре АПЛ. Смотрите видео голов матча Тоттенхэм – Лестер на сайте Футбол 24.

Чемпионат Англии 2018/2019, 26-й тур

Тоттенхэм – Лестер Сити – 3:1

Голы: Санчес, 33, Эриксен, 64, Сон, 90+1 – Варди, 76

Нереализованный пенальти: Варди, 60

Лестеру не удалось помешать "шпорам" одержать четвертую подряд победу в АПЛ. Даже травма главного бомбардира лондонцев Харри Кейна не спасла "лис" от поражения.

Тоттенхэм в родных стенах победил Лестер Сити

После этого матча Тоттенхэм набрал 60 очков и продолжил пребывание на второй позиции, приблизившись к Манчестер Сити на расстояние в два зачётных балла. Лестер Сити остался на двенадцатой строчке с 32 пунктами.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия26 турУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Лестер Сити: Воскресенье 10 февраля 2019

Тоттенхэм
Матч окончен
3 : 1
Лестер Сити
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Англия Видеоновости Тоттенхэм - Лестер Сити Тоттенхэм Тоттенхэм Лестер Сити Лестер Сити
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