Тоттенхэм – Лестер – 3:1 – видео голов и обзор матча

Тоттенхэм одержал непростую победу над Лестером в 26-м туре АПЛ. Смотрите видео голов матча Тоттенхэм – Лестер на сайте Футбол 24.

Чемпионат Англии 2018/2019, 26-й тур

Тоттенхэм – Лестер Сити – 3:1

Голы: Санчес, 33, Эриксен, 64, Сон, 90+1 – Варди, 76

Нереализованный пенальти: Варди, 60

Лестеру не удалось помешать "шпорам" одержать четвертую подряд победу в АПЛ. Даже травма главного бомбардира лондонцев Харри Кейна не спасла "лис" от поражения.

Тоттенхэм в родных стенах победил Лестер Сити

После этого матча Тоттенхэм набрал 60 очков и продолжил пребывание на второй позиции, приблизившись к Манчестер Сити на расстояние в два зачётных балла. Лестер Сити остался на двенадцатой строчке с 32 пунктами.