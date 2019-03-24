Шкриняр может оказаться в Манчестер Сити за сумасшедшую сумму

Манчестер Сити подготовил бешеную сумму на подписание защитника Интера Милана Шкриняра.

Защитник Интера Милан Шкриняр следующим летом может переехать на Туманный Альбион. По информации Calciomercato, Манчестер Сити подготовил 100 млн евро за словацкого футболиста.

"Мы создали монстра!" Болельщики Манчестер Сити снова поражены игрой Зинченко за сборную Украины

Ранее сообщалось об интересе Барселоны, Реала и Манчестер Юнайтед, который продолжает искать защитника еще со времен Жозе Моуринью.

Сейчас Шкриняр находится в лагере сборной Словакии, которая играет в отборе Евро-2020.