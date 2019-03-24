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Шкриняр может оказаться в Манчестер Сити за сумасшедшую сумму

10:46 35 Читати українською
Шкриняр может оказаться в Манчестер Сити за сумасшедшую сумму
Милан Шкриняр / соцсети

Манчестер Сити подготовил бешеную сумму на подписание защитника Интера Милана Шкриняра.

Защитник Интера Милан Шкриняр следующим летом может переехать на Туманный Альбион. По информации Calciomercato, Манчестер Сити подготовил 100 млн евро за словацкого футболиста.

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Ранее сообщалось об интересе Барселоны, Реала и Манчестер Юнайтед, который продолжает искать защитника еще со времен Жозе Моуринью.

Сейчас Шкриняр находится в лагере сборной Словакии, которая играет в отборе Евро-2020.

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