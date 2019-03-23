"Мы создали монстра!" Болельщики Манчестер Сити снова поражены игрой Зинченко за сборную Украины

Александр Зичненко провел хороший матч в составе "сине-желтых" и помог удержать ничью на поле Португалии. Фаны его клуба восхищаются таким выступлением.

За последние месяцы Зинченко стал игроком стартового состава Манчестер Сити. Правда, на позиции левого фулбэка. Травма и несерьезность главного конкурента, а также прогресс защитных навыков самого Александра открывают ему хорошие перспективы в команде на левом фланге обороны. Однако болельщики "горожан" давно мечтают увидеть украинца в официальном матче на родной позиции – в центре поля.

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Такую роскошь им дарит Андрей Шевченко, который использует Зинченко в роли хавбека. В первом матче квалификации на Евро-2020 представитель Ман Сити получил место в составе центрального треугольника сборной Украины рядом со Степаненко и Малиновским. Отыграл Александр прилично.

Преимущественно действовал в непривычной для себя среде – без мяча, но при этом не потерялся, остановив вместе с партнерами Криштиану Роналду и других звездных португальцев. Несмотря на позицию центрхава, вчера Зинченко львиную долю игрового времени проводил на своей половине. Он записал себе в актив 2 удачных отбора, 1 перехват, 5 выноса 3 заблокированных удара.

В работе с мячом Александр также выглядел неплохо, став вторым среди "сине-желтых" по количеству передач. Конечно, было несколько некачественных пасов, но в целом он хорошо задавал направление редким нашим атакам. В составе сборной Украины банально нет футболиста с таким чувством паса и видением поля.

К болельщикам Манчестер Сити дошла нарезка действий Зинченко в матче против Португалии. В такие видеоподборки обычно включают только удачные действия футболистов, однако следует признать, что неудачных эпизодов с участием Алекса вчера было совсем мало. На известном ресурсе reddit идет активное обсуждение этого видео. Сообщество сторонников Манчестер Сити восхищается вчерашним футболом украинца в центре поля. Вот самые популярные комментарии:

– Какая у него позиционная игра! Кажется, что он всегда в правильном месте, чтобы осуществить отбор, перехватить пас, продвинуть игру вперед. Он цветет с Пепом.

– Мы создали монстра!

– Независимо от того, что люди думают о его игре на разных позициях, нет никаких сомнений, что Зинченко значительно усовершенствовался. Наблюдал за игрой этого парня с восторгом. Его решение остаться в Манчестер Сити было правильным. Под руководством Пепа для него практически нет пределов.

– То есть все, что он сделал, это выключил из игры Роналду? Подумаешь...

– Солидная игра для него. Вот и потенциальная замена Фернандиньо.

– Хочу добавить, что он совершил кучу отборов и блоков против Бернарду Силвы и Криштиану Роналду, а не против какой-то другой случайной сборной. Очень впечатляет.

– Ненавижу признавать, но в прежнее межсезонье многие говорили, что ему надо уйти из Манчестер Сити. Среди них был и я.

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Парень сделал шаг вперед и доказал, что все ошибались. Я только за, чтобы он продлил контракт и приносил нам пользу. Меня совершенно не смущает перспектива его игры основным левым защитником. Подпишите запасной вариант и сделайте ставку на него. Зинченко доказал, что имеет желание и вдохновение совершенствоваться, а это полдела в системе Гвардиолы.

– Господи. Сколько отборов он сделал? 10? Плюс 5 перехватов и 3-4 блока. Это дико.

– Он очень классно играл за нас левым защитником, но в полузащите выглядит просто зверем.

– Если Зинченко может остановить Роналду и Бернарду Силву, то он может остановить любого. Пеп, пожалуйста, дай ему шанс в полузащите.

– Он реально бог.

– Даже одел 17 номер, просто как батя [Кевин де Брюйне].

– Зинченко, извини, что мы в тебе сомневались.

Игрой Зинченко за сборную Украины вдохновились не только простые болельщики. Главный инсайдер по Манчестер Сити и журналист издания Goal Сэм Ли также оценил его действия: "Не знаю, есть ли много аналогичных подборок с его фейлами, но, похоже, Зинченко вчера вечером очень хорошо провел матч с Португалией в полузащите".

Not sure if there are loads of clips of him looking rubbish as well, but it certainly seems Zinchenko played really well in midfield against Portugal last night https://t.co/1AsTad9duc — Sam Lee (@Sammy_Goal) 23. März 2019

Автор популярного издания Manchester Evening News Лиам Корлесс вообще считает, что Александр может стать ключом к решению главной дилеммы Манчестер Сити – поиск замены Фернандиньо на позицию опорного полузащитника.

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