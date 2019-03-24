Шкріняр може опинитись в Манчестер Сіті за божевільну суму

Манчестер Сіті підготував шалену суму на підписання захисника Інтера Мілана Шкріняра.

Захисник Інтера Мілан Шкріняр наступного літа може переїхати на Туманний Альбіон. За інформацією Calciomercato, Манчестер Сіті підготував 100 млн євро за словацького футболіста.

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Раніше повідомлялось про інтерес Барселони, Реала та Манчестер Юнайтед, який продовжує шукати захисника ще з часів Жозе Моурінью.

Наразі Шкріняр перебуває в таборі збірної Словаччини, яка грає у відборі Євро-2020.