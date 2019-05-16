Шкриняр, который отказался от перехода в Реал, официально продлил контракт с Интером

Защитник Интера Милан Шкриняр останется в своем текущем клубе еще на 4 года.

24-летний словак поставил подпись под новым соглашением с миланским Интером, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года, сообщает официальный сайт Интера.

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Напомним, ранее сообщалось, что к Шкриняру проявляет интерес мадридский Реал, но словацкий футболист отказался от предложения испанского гранда.

Шкриняр отказался переходить в Реал

К слову, в текущем сезоне в активе центрбека 44 матча за Интер во всех турнирах, в которых Шкриняр отличился 2 результативными передачами.