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Шкріняр, який відмовився від переходу в Реал, офіційно продовжив контракт з Інтером

16 травня 16:40 614 Читать на русском
Шкріняр, який відмовився від переходу в Реал, офіційно продовжив контракт з Інтером
Мілан Шкріняр / Інтер

Захисник Інтера Мілан Шкріняр залишиться у своєму поточному клубі ще на 4 роки.

24-річний словак поставив підпис під новою угодою з міланським Інтером, контракт футболіста з клубом розрахований до літа 2023 року, повідомляє офіційний сайт Інтера.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до Шкріняра виявляє інтерес мадридський Реал, але словацький футболіст відмовився від пропозиції іспанського гранду.

Шкріняр відмовився переходити у Реал

До слова, у поточному сезоні в активі центрбека 44 матчі за Інтер в усіх турнірах, у яких Шкріняр відзначився 2 результативними передачами.

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Теги
Італія Інтер Інтер Мілан Шкріняр Мілан Шкріняр
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