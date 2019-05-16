Шкріняр, який відмовився від переходу в Реал, офіційно продовжив контракт з Інтером

Захисник Інтера Мілан Шкріняр залишиться у своєму поточному клубі ще на 4 роки.

24-річний словак поставив підпис під новою угодою з міланським Інтером, контракт футболіста з клубом розрахований до літа 2023 року, повідомляє офіційний сайт Інтера.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до Шкріняра виявляє інтерес мадридський Реал, але словацький футболіст відмовився від пропозиції іспанського гранду.

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До слова, у поточному сезоні в активі центрбека 44 матчі за Інтер в усіх турнірах, у яких Шкріняр відзначився 2 результативними передачами.