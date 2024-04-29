"Мы не потеряли шанс на еврокубки. И если этот шанс даже будет призрачный в последнем туре, если даже бороться надо будет с донецким Шахтером, мы должны бороться до последнего, доказывать себе, доказывать каждому болельщику Житомира или другим болельщикам за пределами города и выходить с максимальным результатом.

Полесье – Ворскла: анонс матча УПЛ

Все будет зависеть от результата. Итоговые решения будут приниматься по результату выступлений команды в текущем сезоне. Положительным результатом, учитывая нынешнюю ситуацию, будет попадание в зону еврокубков. Соответственно, по этим результатам будет приниматься решение руководством клуба о дальнейшей судьбе главного тренера во главе Полесья", – цитирует Загурского официальный сайт житомирцев.

Напомним, после 25-ти туров Полесье в турнирной таблице УПЛ идет шестым, набрав 39 очков. От зоны еврокубков команда отстает на 6 пунктов, но имеет игру в запасе.

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