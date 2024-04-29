"Ми не втратили шанс на єврокубки. І якщо цей шанс навіть буде примарний в останньому турі, якщо навіть боротись треба буде з донецьким Шахтарем, ми повинні боротися до останнього, доводити собі, доводити кожному вболівальнику Житомира або іншим вболівальникам за межами міста і виходити з максимальним результатом.

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Все буде залежати від результату. Підсумкові рішення будуть ухвалюватися за результатом виступів команди у поточному сезоні. Позитивним результатом, зважаючи на нинішню ситуацію, буде потрапляння до зони єврокубків. Відповідно, за цими результатами буде ухвалюватися рішення керівництвом клубу про подальшу долю головного тренера на чолі Полісся", – цитує Загурського офіційний сайт житомирців.

Нагадаємо, після 25-ти турів Полісся у турнірній таблиці УПЛ йде шостим, набравши 39 очок. Від зони єврокубків команда відстає на 6 пунктів, але має гру в запасі.

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