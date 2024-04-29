Полесье остается в битве за последнее место в еврокубках. Житомиряне отстают от Руха, который держится пятым, на пять очков – а значит у них нет права на осечку. Новичку УПЛ необходимо побеждать Ворсклу любой ценой, но удастся ли?

Сергей Шищенко много говорит об эффектном атакующем Полесье, игроки которого поняли новые требования. Статистика же показывает, что это не совсем так. Команда увеличила активность работы с мячом на несколько процентов и гораздо чаще продвигает его на последнюю треть – впрочем, среднее количество ударов и ожидаемая острота остались на том же уровне, что и при Юрии Калитвинцеве.

Житомиряне серьезно прибавили в прессинге и подняли линию обороны, однако качества в защите это не прибавило. Команда стала допускать больше моментов у собственных ворот., а также стала хуже вести борьбу. Как следствие, Полесье под руководством нового коуча потерпело разгромы от Черноморца и Динамо, а также проиграло Ворскле в полуфинале Кубка – зато минимально одолел Колос и едва удержал победу над Минаем (3:2).

У полтавчан своя проблема – им нечего делать в чемпионате. "Зелено-белые" зависли в середине таблицы и просто ждут финала Кубка, а до него целых 17 дней. С другой стороны, у подопечных Сергея Долганского может появиться спортивная злость, ведь они не знают побед в течение пяти туров.

Причиной стал очень сложный календарь (Динамо, Шахтер, Кривбасс), а также ощутимое невезение. К примеру, разгром от киевлян произошел при крайне мощном первом тайме, где гранд отскочил – а "горняки" провели в Полтаве один из самых плохих матчей в сезоне. Хотя с Кривбассом повезло уже "зелёно-белым".

Ворскла демонстрирует довольно симпатичный футбол. Меньше прессингует, больше держит мяч и действует осторожнее. Такой подход сработал с Черноморцем, Вересом, принес ничью в Кривом Роге и вывел команду в финал Кубка. Нет никаких причин, чтобы этот подход не сработал сегодня.

Кадровая ситуация

Травмированные: Макуана, Будкивский – Чеснаков, Скляр

Дисквалифицированные: Кравец (Полесье)

Ориентировочные составы на матч Полесья – Ворскла

Полесье: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко – Крушинский, Таллес Кошта – Козак, Мустафаев, Назаренко – Луифер

Ворскла: Исенко – Пердута, Павлюк, Хрипчук, Якубу – Челядин, Сиссоко – Коне, Степанюк, Мякушко – Ковталюк

Прогноз "Футбол 24" – ничья

Ворскла и Полесье стилистически похожи, да и по качеству игры они примерно одинаковы. Проблемой полтавчан является отсутствие турнирной мотивации. Проигрывать они, конечно же, не желают – но "убиваться" за победу смысла тоже нет. Команды УПЛ при отсутствии задач в чемпионате всегда начинают скучать, раздавая очки всем желающим.

Для Полесья это означает лучшие перспективы в единоборствах и подборах. В нашем чемпионате они играют огромную роль – но хватит ли этого для победы? Учитывая общий уровень игры житомирян и полтавчан, существуют большие сомнения. Более вероятной кажется ничья.

Золотые 90-е: президент Либерии наказывал Динамо дважды, Шева рядом с бандитом, голый зад Верона и еще 29 фото "старой школы"