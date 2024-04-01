"На данный момент у Ливерпуля есть преимущество, Арсенал также не отстаёт. Но, учитывая, что до конца чемпионата осталось целых 9 игр, я по-прежнему считаю Манчестер Сити фаворитом на титул чемпиона Премьер-лиги. Однако это мнение не основано на игре команды Гвардиолы. Сити не достиг оптимальной формы, и некоторые выступления команды не были на том уровне, которого мы ожидаем.

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В ближайшие недели ситуация на верхушке турнирной таблицы будет меняться: между первой тройкой команд - Ливерпулем, Арсеналом и Ман Сити – будет происходить ротация. Практически гарантирую: каждая из трёх команд оступится ещё минимум однажды. Люди скажут: "Какой ужас!", но я на самом деле жду несколько таких результатов. Я сам участвовал в гонках за титул – матчи, которые на бумаге казались простыми, по факту такими не были", – написал Ширер в колонке для ВВС.

По итогам 29 сыгранных матчей Манчестер Сити отстаёт в турнирной таблице от Арсенала на одно очко и от Ливерпуля – на три очка.

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