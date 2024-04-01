"На даний момент у Ліверпуля є перевага, Арсенал також не відстає. Але, враховуючи, що до кінця чемпіонату залишилося цілих 9 ігор, я як і раніше вважаю Манчестер Сіті фаворитом на титул чемпіона Прем'єр-ліги. Однак ця думка не ґрунтується на грі команди Гвардіоли. Сіті не досяг оптимальної форми, і деякі виступи команди не були на тому рівні, якого ми очікуємо.

Родрі став автором смішного рекорду в АПЛ – унікальний підрахунок від Opta

Найближчими тижнями ситуація у верхній частині турнірної таблиці змінюватиметься: між першою трійкою команд – Ліверпулем, Арсеналом і Ман Сіті – відбуватиметься ротація. Практично гарантую: кожна з трьох команд оступиться ще мінімум одного разу. Люди скажуть: "Який жах!", але я насправді чекаю кілька таких результатів. Я сам брав участь у боротьбі за титул – матчі, які на папері здавалися простими, насправді такими не були", – написав Ширер у колонці для ВВС.

За підсумками 29 зіграних матчів Манчестер Сіті відстає в турнірній таблиці від Арсенала на одне очко і від Ліверпуля – на три очки.

Манчестер Сіті та Арсенал розписали нудну нічию на користь Ліверпуля – Зінченко провів матч у запасі