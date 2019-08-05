Ливерпуль совершил третий летний трансфер – замена Миньйоле найдена

Мерсисайдцы подписали нового голкипера, который будет подменять Алиссона в кубковых турнирах.

Ливерпуль заключил контракт с Адрианом – 32-летний вратарь пришел на правах свободного агента, сообщает официальный сайт клуба. Срок действия соглашения не уточняется. По неофициальным данным, стороны подписали сотрудничество на 2 года.

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Адриан последние 6 лет провел в Вест Хэме, однако в прошлом сезоне проиграл конкуренцию Лукашу Фабиански. Летом покинул лондонский клуб после завершения контракта. В испанца 150 матчей за "молотобойцев".

Напомним, что сегодня из Ливерпуля в Брюгге отправился Симон Миньоле. Именно на его место второго голкипера и пришел Адриан.

Это третий летний трансфер Ливерпуля. До сих пор мерсисайдцы приобрели 16-летнего Харви Элиота и 17-летнего Зеппа ван ден Берга.

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