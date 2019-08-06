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Ширер назвав фаворита АПЛ 2019/20

07:30 739 Читать на русском
Ширер назвав фаворита АПЛ 2019/20
Ліверпуль та Манчестер Сіті

Найкращий бомбардир в історії АПЛ Алан Ширер вважає Ліверпуль фаворитом у боротьбі за чемпіонство.

"Без сумнівів, Ліверпуль і Манчестер Сіті знову боротимуться за титул. Я можу припустити, що цього разу Ліверпуль випередить "містян", якщо буде більш організовано грати в обороні, ніж в матчі за Суперкубок.

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Хоча Манчестер Сіті і виграв три турніри в минулому сезоні, Ліверпуль отримає вирішальний імпульс завдяки перемозі в Лізі чемпіонів.

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Проте я не впевнений, що будь-яка з команд зможе поліпшити свій результат минулого сезону. Нам дуже пощастило, що ми стали свідками такого класного суперництва між Ліверпулем і Манчестер Сіті, в якому "містяни" набрали на одне очко більше", – цитує Ширера Manchester Evening News.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Алан Ширер
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