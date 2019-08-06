Ширер назвав фаворита АПЛ 2019/20

Найкращий бомбардир в історії АПЛ Алан Ширер вважає Ліверпуль фаворитом у боротьбі за чемпіонство.

"Без сумнівів, Ліверпуль і Манчестер Сіті знову боротимуться за титул. Я можу припустити, що цього разу Ліверпуль випередить "містян", якщо буде більш організовано грати в обороні, ніж в матчі за Суперкубок.

Фанати Ліверпуля і Манчестер Сіті влаштували масову бійку у метро перед матчем за Суперкубок Англії

Хоча Манчестер Сіті і виграв три турніри в минулому сезоні, Ліверпуль отримає вирішальний імпульс завдяки перемозі в Лізі чемпіонів.

Ліверпуль здійснив третій літній трансфер – заміна Міньйоле знайдена

Проте я не впевнений, що будь-яка з команд зможе поліпшити свій результат минулого сезону. Нам дуже пощастило, що ми стали свідками такого класного суперництва між Ліверпулем і Манчестер Сіті, в якому "містяни" набрали на одне очко більше", – цитує Ширера Manchester Evening News.