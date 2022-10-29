Шикарный гол Де Брюйне со штрафного в видеообзоре поединка Лестер – Манчестер Сити – 0:1
18:06 - Читати українською
Манчестер Сити удержал победу над Лестером в поединке 14-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Лестер – Манчестер Сити на "Футбол 24".
завершено
49’ Кевин де Брюйне
Манчестер Сити вынужденно вышел на игру с Лестером без Холанда, который получил повреждение. Основная опасность в первом тайме исходила от Де Брюйне, а сразу после перерыва Кевин забил со штрафного. Как оказалось, этот гол стал решающим во встрече.
Де Брюйне изысканным ударом со штрафного принес Манчестер Сити победу над Лестером – без Холанда тяжело
Таким образом, Манчестер Сити набрал 29 очков и поднялся во главу угла, Лестер с 11 пунктами остался семнадцатым.
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