Манчестер Сити удержал победу над Лестером в поединке 14-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Лестер – Манчестер Сити на "Футбол 24".

Манчестер Сити вынужденно вышел на игру с Лестером без Холанда, который получил повреждение. Основная опасность в первом тайме исходила от Де Брюйне, а сразу после перерыва Кевин забил со штрафного. Как оказалось, этот гол стал решающим во встрече.

Де Брюйне изысканным ударом со штрафного принес Манчестер Сити победу над Лестером – без Холанда тяжело

Таким образом, Манчестер Сити набрал 29 очков и поднялся во главу угла, Лестер с 11 пунктами остался семнадцатым.