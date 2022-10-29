Манчестер Сіті втримав перемогу над Лестером у поєдинку 14-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Лестер – Манчестер Сіті на "Футбол 24".

Манчестер Сіті вимушено вийшов на гру з Лестером без Холанда, який зазнав пошкодження. Основна небезпека в першому таймі йшла від Де Брюйне, а одразу по перерві Кевін забив зі штрафного. Як виявилось, цей гол став вирішальним у зустрічі.

Де Брюйне вишуканим ударом зі штрафного приніс Манчестер Сіті перемогу над Лестером – без Холанда важко

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 29 очок та піднявся на перше місце, Лестер з 11 пунктами залишився сімнадцятим.