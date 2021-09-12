Ювентус ужасно стартовал в Серии А, набрав одно очко в трех турах. "Старая Синьора" показывает слабый футбол, но большую роль в неудачной серии сыграли ошибки голкипера.

Войцех Щенсны уже допустил три результативные ошибки. В первом туре поля сначала привез пенальти, с которого Удинезе сократил отставание.

А потом выдал провальный дриблинг в собственной штрафной и позволил соперникам сравнять счет. В итоге – ничья 2:2.

Во втором туре Юве проиграл Эмполи без помощи голкипера, но в третьем Щенсны снова взялся за свое. Войцех не сумел нормально парировать удар и подарил Наполи гол. Как следствие – поражение 1:2.

Щенсны, конечно, не настолько плохой вратарь, как может показаться из этих матчей. Но статистика показывает регресс поляка. DunkTheData проанализировали показатели Войцеха с момента его прихода в Ювентус.

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Начнем с самой простой статистики. В сезоне-2017/18 Щенсны провел на ноль 17 матчей в Серии А (64,7%), а в прошлом сезоне выдал лишь 5 сухих матчей (16,7%). Это хуже, чем средний показатель по лиге.

Обязательно нужно учитывать влияние обороны Ювентуса на цифры Щенсны. Если в первом сезоне команда позволяла соперникам нанести два удара (в среднем) в створ Войцеха, то в сезоне-2020/21 этот показатель достиг 3,2 удара за матч.

Это дает Щенсны определенную сатисфакцию. Однако взгляд на продвинутую статистику убеждает в том, что дело не только в партнерах. Модель Post Shot Expected Goal позволяет оценить качество ударов по воротам поляка (чем выше качество – тем сложнее голкиперу).

В сезоне-2017/18 Войцеху приходилось парировать более сложные удары. То есть Ювентус в последние годы допускает больше ударов по своим воротам, но эти удары не такие острые. Классный голкипер должен был улучшить свою статистику.

На основе той же модели Post Shot Expected Goal (она объективнее оценивает работу вратарей, чем популярная модель Expected Goal, поскольку анализирует не откуда нанесли удар, а насколько сложно его парировать) видим регресс непосредственно в игре Щенсны.

В свой лучший сезон-2018/19 поляк уберег Ювентус от 5 голов, а в прошлом чемпионате наоборот пропустил на 2 гола больше, чем должен.

На этом фоне смешно звучат слова спортивного директора Юве Федерико Керубини: "Мы не боролись на Доннарумму, потому что мы доверяем нашему вратарю. В отличие от ПСЖ мы не пошли на рискованный шаг с двумя высококлассными голкиперами в команде".