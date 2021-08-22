Удинезе создал неожиданность в матче первого тура Серии А против Ювентуса. Смотрите видеообзор поединка на Футбол 24.

Ювентус бодро начал встречу и уже к перерыву, казалось, снял все вопросы о победителе матча, отметившись двумя голами.

Роналду попросил не ставить его в стартовый состав Ювентуса – форвард надеется покинуть Турин

Во втором тайме голкипер туринцев Войцех Щенсны наиграл на статус "антигероя" матча. Сначала поляк "привез" пенальти, а потом решил продемонстрировать дриблинг, что привело ко второму голу. Спасать Юве взялся Криштиану Роналду, но мяч португальца на последних минутах отменили из-за минимального офсайда. В итоге, ничья.

Напомним, Роналду неожиданно начал матч на скамейке запасных, что СМИ связали с возможным уходом форварда.

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