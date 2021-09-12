Ювентус жахливо стартував у Серії А, набравши одне очко в трьох турах. "Стара Синьйора" показує слабкий футбол, але велику роль у невдалій серії зіграли помилки голкіпера.

Войцех Щенсни вже припустився трьох результативних помилок. У першому турі поля спершу привіз пенальті, з якого Удінезе скоротив відставання.

А потім видав провальний дриблінг у власному штрафному і дозволив суперникам зрівняти рахунок. У підсумку – нічия 2:2.

У другому турі Юве програв Емполі без допомоги голкіпера, але в третьому Щенсни знову взявся за своє. Войцех не зумів нормально парирувати удар і подарував Наполі гол. Як наслідок – поразка 1:2.

Щенсни, звичайно, не настільки поганий воротар, як може здатися з цих матчів. Але статистика показує регрес поляка. DunkTheData проаналізували показники Войцеха з моменту його приходу в Ювентус.

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Розпочнемо з найпростішої статистики. У сезоні-2017/18 Щенсни провів на нуль 17 матчів у Серії А (64,7%), а в минулому сезоні видав лише 5 сухих матчів (16,7%). Це гірше, ніж середній показник по лізі.

Обов'язково потрібно враховувати вплив оборони Ювентуса на цифри Щенсни. Якщо в першому сезоні команда дозволяла суперникам завдати два удари (в середньому) в площину воріт Войцеха, то в сезоні-2020/21 цей показник сягнув 3,2 удару за матч.

Це дає Щенсни певну сатисфакцію. Однак погляд на просунуту статистику переконує в тому, що справа не лише в партнерах. Модель Post Shot Expected Goal дозволяє оцінити якість ударів по воротах поляка (чим вища якість – тим складніше голкіперу).

У сезоні-2017/18 Войцеху доводилося парирувати значно складніші удари. Тобто Ювентус в останні роки допускає більше ударів по своїх воротах, але ці удари не такі гострі. Класний голкіпер мав би покращити свою статистику.

На основі тієї ж моделі Post Shot Expected Goal (вона об'єктивніше оцінює роботу воротарів, ніж популярна модель Expected Goal, оскільки аналізує не звідки завдали удару, а наскільки складно його парирувати) бачимо регрес безпосередньо в грі Щенсни.

У свій найкращий сезон-2018/19 поляк вберіг Ювентус від 5 голів, а в минулому чемпіонаті навпаки пропустив на 2 голи більше, ніж мав би.

На цьому фоні кумедно звучать слова спортивного директора Юве Федеріко Керубіні: "Ми не боролися на Доннарумму, бо ми довіряємо нашому воротарю. На відміну від ПСЖ ми не пішли на ризикований крок з двома висококласними голкіперами в команді".