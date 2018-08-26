Шевчук: Поменять 8 игроков основы – ошибка Хацкевича

Экс-защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью в матче Черноморца и Динамо (1:1).

"Считаю, что заменить восемь игроков основы – ошибка Хацкевича. Сложно играть, когда выходят столько новых игроков. Нужно было поменять трех-четырех игроков.

Черноморец – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

В конце Динамо даже отскочило, потому что Черноморец на последних минутах мог забить гол. Русин? Он еще молодой футболист и него нет того опыта, который есть у Беседина. Артем не так много забивает, но делает много черновой работы", – рассказал Шевчук в эфире телеканала Футбол.

Наставник "бело-синих" Александр Хацкевич решил провести ротацию в составе Динамо после матча с Аяксом. На поле с первых минут появились Сидклей, который дебютировал за столичный клуб, Русин, Андриевский, Миколенко и Че

Напомним, Динамо на выезде упустило победу над Черноморцем.

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