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Шевчук: Замінити 8 гравців основи – помилка Хацкевича

08:40 931 Читать на русском
Шевчук: Замінити 8 гравців основи – помилка Хацкевича
В'ячеслав Шевчук / Олександр Осипов

Екс-захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук прокоментував нічию у матчі Чорноморця та Динамо (1:1).

"Вважаю, що замінити вісьмох гравців основи – помилка Хацкевича. Складно грати, коли виходять стільки нових гравців. Потрібно було поміняти трьох-чотирьох гравців.

Чорноморець – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

В кінці Динамо навіть одскочило, тому що Чорноморець на останніх хвилинах міг забити гол. Русин? Він ще молодий футболіст і нього немає того досвіду, який є у Бєсєдіна. Артем не так багато забиває, але робить багато чорнової роботи", – розповів Шевчук в ефірі телеканалу Футбол.

Наставник "біло-синіх" Олександр Хацкевич вирішив провести ротацію у складі Динамо після матчу з Аяксом. На полі з перших хвилин з'явились Сідклей, який дебютував за столичний клуб, Русин, Андрієвський, Миколенко та Че Че.

Нагадаємо, Динамо на виїзді втратило перемогу над Чорноморцем.

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Україна6 тур

Чорноморець - Динамо: Субота 25 серпня 2018

Чорноморець
Матч завершено
1 : 1
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Чорноморець - Динамо В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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