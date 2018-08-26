Екс-захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук прокоментував нічию у матчі Чорноморця та Динамо (1:1).

"Вважаю, що замінити вісьмох гравців основи – помилка Хацкевича. Складно грати, коли виходять стільки нових гравців. Потрібно було поміняти трьох-чотирьох гравців.

Чорноморець – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

В кінці Динамо навіть одскочило, тому що Чорноморець на останніх хвилинах міг забити гол. Русин? Він ще молодий футболіст і нього немає того досвіду, який є у Бєсєдіна. Артем не так багато забиває, але робить багато чорнової роботи", – розповів Шевчук в ефірі телеканалу Футбол.

Наставник "біло-синіх" Олександр Хацкевич вирішив провести ротацію у складі Динамо після матчу з Аяксом. На полі з перших хвилин з'явились Сідклей, який дебютував за столичний клуб, Русин, Андрієвський, Миколенко та Че Че.

Нагадаємо, Динамо на виїзді втратило перемогу над Чорноморцем.

Супряга, Буено та Сідклей дебютували за Динамо