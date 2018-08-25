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Черноморец – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

22:11 208 Читати українською
Черноморец – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча
Черноморец – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Динамо сыграло вничью с Черноморцем в Одессе. Смотрите видео голов и обзор матча Черноморец – Динамо.

Динамо на выезде упустило победу в матче против Черноморца. Наставник "бело-синих" Александр Хацкевич решил провести ротацию в составе Динамо после матча с Аяксом. На поле с первых минут появились Сидклей, который дебютировал за столичный клуб, Русин, Андриевский, Миколенко и Че Че.

Динамо упустило победу над Черноморцем

На 60-й минуте матча Назарий Русин опередил защитника "моряков" и забил головой после подачи Шабанова.

Однако Черноморец смог восстановить паритет во встрече – на 84-й минуте Грачев выиграл борьбу в воздухе после подачи с углового и не оставил шансов Бойко.

В итоге, матч завершился вничью – 1:1. Динамо впервые теряет очки в этом сезоне.

УПЛ, 6 тур

Черноморец – Динамо – 1:1

Голы: Грачев, 84 – Русин, 60

Украина6 тур

Черноморец - Динамо Киев: Суббота 25 августа 2018

Черноморец
Матч окончен
1 : 1
Динамо Киев
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