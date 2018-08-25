Динамо упустило победу над Черноморцем

Динамо сыграло вничью с Черноморцем в Одессе в матче 6-го тура УПЛ 2018/19. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Динамо после неудачи в Амстердаме с Аяксом матч 6 тура Премьер-лиги проводило в Одессе против местного Черноморца. По сравнению с поединком против голландцев Александр Хацкевич сделал сразу 8 замен – место в стартовом составе сохранили лишь Денис Бойко, Никита Бурда и Виктор Цыганков. Впервые в официальном матче за Динамо вышел Сидклей, также в основе оказались Че Че и Русин. В запас попали Николай Шапаренко, Витор Буэно и Владислав Супряга.

Победа в Одессе гарантировала Динамо возвращение лидерства в турнирной таблице. Однако матч против Черноморца явно не выглядел легкой прогулкой, ведь одесситы перед этой игрой занимали 4 позицию в УПЛ. Тем более, явно не в пользу киевлян было далеко не лучшее состояние газона стадиона Черноморец.

Первые минуты поединка прошли довольно спокойно. Перспективный момент мог возникнуть у Чорния, который не сумел укротить мяч и упустил хорошую возможность. Киевляне ответили опасным ударом Русина, который после прострела Сидклея попал прямо в Литовченко. В первые полчаса игры Динамо владело инициативой, однако воплотить ее в хотя бы несколько хороших моментов подопечные Хацкевича не сумели.

На 31-й минуте опасно простреливал Чорний, однако никто из одесситов не достал мяч, в итоге покинул пределы поля. У Динамо дважды издалека пробивал Шабанов – выше ворот. Хороший момент мог возникнуть у Русина, но форвард проиграл борьбу защитникам. В итоге первый тайм завершился закономерными нулями на табло, а Александр Хацкевич был заметно недоволен игрой своей команды.

Сразу после перерыва на поле вышел Беньямин Вербич. Словенец сразу заметно обострил атаки киевлян – хавбек вблизи штрафной был сбит соперником, однако Анатолий Абдула не зафиксировал фола. Через несколько минут тот же Вербич пробивал головой – неточно. Киевляне ощутимо прибавили в активности – теперь по воротам пробивал Андриевский, удар которого нейтрализовал Литовченко.

На 60-й минуте Динамо достигло своего – свой второй гол в чемпионате забил Назарий Русин. 19-летний форвард после навеса Шабанова опередил соперника и ударом головой отправил мяч в ворота.

Однако Черноморец сумел отыграться. На 84-й минуте после подачи углового Грачев выиграл верховую борьбу и ударом головой расстрелял ворота Бойко. Этот гол стал первым пропущенным киевлянами в чемпионате. Одесситы могли даже вырвать победу, однако не реализовали убийственную контратаку.

В итоге одесситы сыграли вничью, которая оставила их на 4 месте в УПЛ с 9 очками. Динамо впервые потеряло очки – как следствие у подопечных Хацкевича 13 пунктов и 3 позиция.

УПЛ, 6 тур

Черноморец – Динамо – 1:1

Голы: Грачев, 84 – Русин, 60