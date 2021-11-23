Известный специалист Вячеслав Шевчук стал спортивным директором Вереса, сообщает официальный сайт ровенской команды.

Верес запланировал кадровую революцию – Шевчук в эпицентре перемен

Сегодня его представили общественности на стадионе Авангард в Ровно. Орест Баль, ранее занимавший этот пост, теперь будет заместителем генерального директора.

Напомним, Шевчук защищал цвета Подолья, запорожского и донецкого Металлургов, Днепра и Шахтера. В составе "горняков" стал 7-кратным чемпионом Украины, 5 раз выигрывал Кубок и Суперкубок Украины, а в 2009-м стал обладателем Кубка УЕФА.

У Шевчука есть тренерский диплом PRO УЕФА и успел потренировать Шахтер U-17 и донецкий Олимпик. Последним местом работы 42-летнего новоиспеченного директора Вереса был телеканал "Футбол", который он вынужден был покинуть после "алкогольного" скандала.

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