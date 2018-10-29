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Шевчук: Шахтер покидают лидеры, но структура игры сохраняется на высоком уровне – мое видение игры похоже

21 октября 10:57 59 Читати українською
Шевчук: Шахтер покидают лидеры, но структура игры сохраняется на высоком уровне – мое видение игры похоже
Вячеслав Шевчук / ФК Олимпик

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук рассказал о своем видении игры донецкой команды и вспомнил Шахтер.

"Я долгое время играл в Шахтере под руководством Мирчи Луческу. Когда он ушел, я получил травму, пока восстанавливался, следил за работой Паулу Фонсеки. Хочу сказать, что Фонсека – это уже опытный тренер, который каждый день развивался, не стоял на месте.

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Это топ-тренер, которого ждет большое будущее. Уверен, он еще поработает в Европе с одним из топ-клубов. Шахтер покидают лидеры, но структура игры команды остается на высоком уровне. Мое видение игры похоже.

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У Руслана Ротаня, который тоже поиграл в Динамо, Днепре и сборной Украины на высшем уровне, он тоже видит нашу игру с акцентом на атаку и контроль мяча. Не просто выходить на поле и отбиваться, а играть, чтобы наш футбол нравился болельщикам", – цитирует Шевчука официальный сайт Олимпика.

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Олимпик Олимпик Шахтер Шахтер Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук
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